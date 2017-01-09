Yol Durumu
  1. Kartal’dan Eto’o tepkisi
  2. Lens için Fener’e ret!

10 numaraya

Bordo-Mavililer, Montpellier’in ofansif orta saha oyuncusu için Fransız kulübüyle pazarlık halinde

10 numaraya Ryad Boudebouz
Carl Medjani'nin transferini büyük oranda sonuçlandıran Trabzonspor, 2. Cezayirli için temaslara başladı. Trabzonspor'a menajerler tarafından önerilen 'u teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte değerlendiren Başkan Muharrem Usta, oyuncunun takıma çok olumlu yönde katkı yapabileceğine kanaat getirdi. 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Montpellier kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler:
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar