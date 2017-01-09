10 numaraya Ryad Boudebouz

Carl Medjani'nin transferini büyük oranda sonuçlandıran Trabzonspor, 2. Cezayirli için temaslara başladı. Trabzonspor'a menajerler tarafından önerilen Ryad Boudebouz'u teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte değerlendiren Başkan Muharrem Usta, oyuncunun takıma çok olumlu yönde katkı yapabileceğine kanaat getirdi. 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Montpellier kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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