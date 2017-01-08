Yönetimin kararına saygılıyım

Adı kiralık gidecek oyuncular arasında gösterilen Olcay Şahan yönetimin hakkında vereceği her karara saygı duyacağını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Ben Beşiktaş'ın askeriyim. Yönetim takımın çıkarı için ne yaparsa bana ona uymak düşer. Ben hiç ayrılmayacakmış gibi çalışmalarımı tam gaz sürdürüyorum" ifadesini kullandı.