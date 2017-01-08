Yine Eto’o yine hüsran

Beşiktaş Eto'o'nun transferinde yine büyük hüsran yaşadı...Yönetim bugüne kadar birkaç kez Antalyaspor'la pazarlık masasına oturdu. Yapılan görüşmelerde en son Antalyaspor'a 1 milyon Euro ile birlikte Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisiyle verme teklifini sundu. Akdeniz kulübü bu teklifi değerlendirmeye alacağını açıklamasına rağmen dün olayın seyri bir anda değişti. Antalyaspor Yönetimi dün kendi arasında bir değerlendirme yaparak Eto'o'yu satmayacaklarını açıkladı. Bu durum Beşiktaş cephesinde büyük bir şok yaşanmasına neden oldu. Siyah-Beyazlı yönetimin bu gelişmenin ardından bu hafta içinde Torres için girişimde bulunacağı iddia edildi. Beşiktaşlı yöneticilerin Atletico Madrid'e Torres için teklif sunma ihtimali giderek güçlendi.