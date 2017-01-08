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Trabzonspor’a fırtına engeli

Şiddetli yağmur ve fırtına Trabzonspor’a dünkü idmanlarını salonda yaptırdı! Ersun Yanal ve futbolcuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi

Trabzonspor’a fırtına engeli
Trabzonspor'un Belek'te sabah saatlerinde sahada yapmayı planladığı antrenman yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle salona alındı. Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar ile yapılan fotoğraf çekiminin ardından bordo-mavililer antrenmanda kuvvet çalışması yaptı. Akşam antrenmanında fonksiyonel kuvvet ve rejenerasyon çalışması yapıldı. Kapalı alanda yapılan idmanlarda futbolcuların bir hayli neşeli oldukları gözlendi.
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