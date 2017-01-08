Trabzonspor’a fırtına engeli

Trabzonspor'un Belek'te sabah saatlerinde sahada yapmayı planladığı antrenman yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle salona alındı. Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar ile yapılan fotoğraf çekiminin ardından bordo-mavililer antrenmanda kuvvet çalışması yaptı. Akşam antrenmanındafonksiyonel kuvvet ve rejenerasyonçalışması yapıldı. Kapalı alanda yapılan idmanlarda futbolcuların bir hayli neşeli oldukları gözlendi.
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