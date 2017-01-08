Tarih yazmak için mücadele edeceğiz

Fenerbahçe'ninligin ilk yarısındaen istikrarlı oyuncularınbirisi olan MehmetTopal, sezon başına göretakım olarak çok aşama kaydettiklerinive hala ilk 3 haftadakikayıp puanlar yüzünden lider olmadıklarınısöyledi.
ŞİMDİ LİDERDİK
Tecrübeli ön libero, "Ligekötü başladık. Hala ilk3 haftadaki kayıplarınsancısını yaşıyoruz.Aksi taktirdebugün liderdik. İkinciyarıda ligde ve Avrupa'daçok büyük işler yapacakpotansiyelimiz var. Kötübaşladığımız sezonda tarih yazabiliriz"diye konuştu.
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