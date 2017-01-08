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Tarih yazmak için mücadele edeceğiz

Topal, ligde ve Avrupa’da tarih yazabiliriz. Sezon başındaki takım değiliz” dedi

Tarih yazmak için mücadele edeceğiz
Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında en istikrarlı oyuncuların birisi olan Mehmet Topal, sezon başına göre takım olarak çok aşama kaydettiklerini ve hala ilk 3 haftadaki kayıp puanlar yüzünden lider olmadıklarını söyledi.

ŞİMDİ LİDERDİK
Tecrübeli ön libero, "Lige kötü başladık. Hala ilk 3 haftadaki kayıpların sancısını yaşıyoruz. Aksi taktirde bugün liderdik. İkinci yarıda ligde ve Avrupa'da çok büyük işler yapacak potansiyelimiz var. Kötü başladığımız sezonda tarih yazabiliriz" diye konuştu.
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