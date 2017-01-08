Tarih yazmak için mücadele edeceğiz

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında en istikrarlı oyuncuların birisi olan Mehmet Topal, sezon başına göre takım olarak çok aşama kaydettiklerini ve hala ilk 3 haftadaki kayıp puanlar yüzünden lider olmadıklarını söyledi.



ŞİMDİ LİDERDİK

Tecrübeli ön libero, "Lige kötü başladık. Hala ilk 3 haftadaki kayıpların sancısını yaşıyoruz. Aksi taktirde bugün liderdik. İkinci yarıda ligde ve Avrupa'da çok büyük işler yapacak potansiyelimiz var. Kötü başladığımız sezonda tarih yazabiliriz" diye konuştu.