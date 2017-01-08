Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Antalya kampında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu... PAOK'tan Garry Rodrigues'i transfer ettiklerini söyleyen Nazifoğlu, "Podolski büyük ihtimalle Çin'e gidecek. İmza aşamasına kaldı. Biz satmak istemiyoruz ama onun gitmek gibi bir hali var. Rodrigues'i scout ekibimiz buldu. İzledim, çok yetenekli. Chedjou gönderilecek. Kadro dışı. Görüşmeler var. Para almadan bırakacağız. Kalan parasını vereceğiz. Ahmet Çalık konusu kapanmadı. 2 milyon Euro teklif yaptık, top Gençlerbirliği'nde. Vitor Hugo da olabilir. İki üç yabancı stoper daha var. Andersen gibi bir isim gündemimizde yok. Sneijder'e teklif var ama gitmesine sıcak bakmıyoruz" dedi.
ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ BİR KRİTER OLACAK
Nazifoğlu en çarpıcı sözleri ise teknik direktör Riekerink için söyledi... Nazifoğlu, "Bu seneyi hoca ile bitireceğiz. Bırakacak olsak şimdi bitirirdik. Ama uzun vadeli de düşünmüyoruz. Şampiyonluk ve takımın aşama kaydetmesi gönderilmesi için kriter olacak" yorumunu yaptı. Sezon devam ederken takımın hocası için söylenen bu sözler büyük tepki topladı. Sosyal medyadaki yorumlarda, "Bunun adı skandaldır. Memnun değilsen şimdi gönder" ifadesi kullanıldı.
Riekerink mayısta Poldi şimdi
Rodrigues’i transfer ettiklerini söyleyen Nazifoğlu, Podolski’nin ise çok büyük ihtimalle Çin’e gideceğini açıkladı... Nazifoğlu, Riekerink için de "Uzun vadeli düşünmüyoruz. Mayısta görüşeceğiz" dedi. Tecrübeli yöneticinin bu sözleri "Skandal" olarak değerlendirildi
Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Antalya kampında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu... PAOK'tan Garry Rodrigues'i transfer ettiklerini söyleyen Nazifoğlu, "Podolski büyük ihtimalle Çin'e gidecek. İmza aşamasına kaldı. Biz satmak istemiyoruz ama onun gitmek gibi bir hali var. Rodrigues'i scout ekibimiz buldu. İzledim, çok yetenekli. Chedjou gönderilecek. Kadro dışı. Görüşmeler var. Para almadan bırakacağız. Kalan parasını vereceğiz. Ahmet Çalık konusu kapanmadı. 2 milyon Euro teklif yaptık, top Gençlerbirliği'nde. Vitor Hugo da olabilir. İki üç yabancı stoper daha var. Andersen gibi bir isim gündemimizde yok. Sneijder'e teklif var ama gitmesine sıcak bakmıyoruz" dedi.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.