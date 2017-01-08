Riekerink mayısta Poldi şimdi

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Antalya kampında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu... PAOK'tan Garry Rodrigues'i transfer ettiklerini söyleyen Nazifoğlu, "Podolski büyük ihtimalle Çin'e gidecek. İmza aşamasına kaldı. Biz satmak istemiyoruz ama onun gitmek gibi bir hali var. Rodrigues'i scout ekibimiz buldu. İzledim, çok yetenekli. Chedjou gönderilecek. Kadro dışı. Görüşmeler var. Para almadan bırakacağız. Kalan parasını vereceğiz. Ahmet Çalık konusu kapanmadı. 2 milyon Euro teklif yaptık, top Gençlerbirliği'nde. Vitor Hugo da olabilir. İki üç yabancı stoper daha var. Andersen gibi bir isim gündemimizde yok. Sneijder'e teklif var ama gitmesine sıcak bakmıyoruz" dedi.



ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ BİR KRİTER OLACAK

Nazifoğlu en çarpıcı sözleri ise teknik direktör Riekerink için söyledi... Nazifoğlu, "Bu seneyi hoca ile bitireceğiz. Bırakacak olsak şimdi bitirirdik. Ama uzun vadeli de düşünmüyoruz. Şampiyonluk ve takımın aşama kaydetmesi gönderilmesi için kriter olacak" yorumunu yaptı. Sezon devam ederken takımın hocası için söylenen bu sözler büyük tepki topladı. Sosyal medyadaki yorumlarda, "Bunun adı skandaldır. Memnun değilsen şimdi gönder" ifadesi kullanıldı.