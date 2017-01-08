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Pereira’nın yapmadığını yaptırdı!

Fenerbahçeli futbolcular dün sabah dayanıklılık testinden geçti

Pereira’nın yapmadığını yaptırdı!
Fenerbahçe'nin eski teknik direkdörü Pereira, takıma dayanıklılık testi yaptırmadığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Advocaat, ise dün takımına dayanıklılık testi yaptırdı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen testte futbolcular zor anlar yaşadı. Fenerbahçe günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde yaptı.
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