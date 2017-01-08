Palmeiras fiyat artırdı B planı devrede

Savunmaya en az 1 takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor... 1 haftadır Vitor Hugo için Palmeiras'la pazarlık masasında olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilya kulübünün birkez daha fiyat artırması üzerine B planını devreye soktu.



ÇALIK DA BİTECEK

Palmeiras'ın son görüşmede 8.5 milyon Euro'ya çıkması sonrası Dinamo Kiev'li Domagoj Vida ile temasa geçen yönetim, Ukrayna kulübü ile de masaya oturdu. Galatasaray'ın ilk görüşmede 4.5 milyon Euro teklif ettiği, Dinamo Kiev'in ise 7 milyon Euro istediği belirlendi. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Ahmet Çalık için umudunu da yitirmedi. Şu an bekleme taktiğini uygulayan yönetim önümüzdeki hafta bu transferi de bitirmeyi planlıyor.



