Muslera için özel yapım 4 parmaklı eldiven

İdmanda sakatlık yaşayan ve sol el parmağında kırık tespit edilen FernandoMuslera'nın Konyaspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu.
İDMANDA DA GİYECEK
Fakat Uruguaylı yıldızla ilgili sevindirici bir haber geldi... Muslera kendisi için özel olarak getirtilen 4 parmaklı bir eldivenle Konya önünde kaleyi koruyabilecek. Tecrübeli file bekçisinin eldiveni idmanlarda da kullanarak uyum sağlaması düşünülüyor.
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