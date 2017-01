Mitrovic’in transferini Mrmic bitirdi

Beşiktaş' ın Rijeka'dan 4.2 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Mitrovic'in transferinde kaleci hocası Mrmic'in büyük rol oynadığı öğrenildi. Mitrovic'in kendisine teklif yapılmasından sonra Mrmic'le bir görüşme yaptığı belirlendi.



BÜYÜK FIRSAT

Bu görüşmede Mrmic'in, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Burada kendini gösterirsen sana Avrupa'da birçok kulübün kapısı açılır. Şans ayağına kadar geldi. Bu fırsatı kaçırmamalısın" diyerek ikna ettiği belirlendi. Hırvat oyuncunun Mrmic ile görüştükten sonra Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği gelen bilgiler arasında.