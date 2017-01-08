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yarın geliyor

Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen Caceres, hava muhalefeti olmazsa yarın akşam İstanbul’da olacak... Ardından Antalya’ya geçecek

Martin Caceres yarın geliyor
Trabzonspor yıldız oyuncu Martin Caceres'i yarın İstanbul'a getiriyor. Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Villereal ve Juventus gibi önemli takımlarda oynayan ve Uruguay milli takım kaptanlığını da yapan Caceres, hava muhalefeti çıkmazsa Montevideo üzerinden önce Madrid'e oradan da İstanbul'a gelecek.
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