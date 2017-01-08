Martin Caceres yarın geliyor

Trabzonspor yıldız oyuncu Martin Caceres'i yarın İstanbul'a getiriyor. Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Villereal ve Juventus gibi önemli takımlarda oynayan ve Uruguay milli takım kaptanlığını da yapan Caceres, hava muhalefeti çıkmazsa Montevideo üzerinden önce Madrid'e oradan da İstanbul'a gelecek.