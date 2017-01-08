Lig şampiyonlu UEFA’dan daha önemli

Şenol Güneş Antalyakampında A'dan Z'ye birçokkonuda açıklamalarda bulundu.Lig şampiyonluğunun kendileriiçin UEFA Avrupa Ligi'ndendaha önemli olduğunu söyleyen BeşiktaşTeknik Direktörü, "ŞampiyonlarLigi'ndeki beklentimdaha büyüktü. UEFA'da başarılıolmak istiyoruz. Ancak ligdekişampiyonluk daha önemli.Buna rağmen UEFA'da tur atlamakistiyoruz. İnşallah UEFAşampiyonu da Beşiktaş olur"dedi. Şampiyonluk yarışına 4-5 takımınortak olabileceğini ifade edenGüneş, "Ne olacağını kestirmekzor. Biz de bu yarışa ortak olmakiçin çalışıyoruz. Yönetim destek veriyor.Büyük sıkıntımız yok. Sadecetransferlere dayalı sorunlarımız var.Bu her takım için geçerli" dedi.
OYUNCU SAYISINI DARALTMAK İSTİYORUM Daha transferin başında olduklarını vurgulayan Güneş, "Son güne kadar transfer olabilir. Kimin gideceği kimin kalacağı buna bağlı. Bazı mevkiilerde fazla oyuncu olunca kadroya girmeyen oyuncular olabiliyor. Oyuncunun kendisini göstermesi gerekiyor. Orta ve kenarda fazlalıklarımız var. Sayının daralmasını istiyorum. Dışarıda kalan futbolcu mutsuz oluyor. Veli'nin çalışmasından memnunum. İyi de çalışıyor. Belki 1 ay sonra daha iyi olabilir" dedi.
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