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Lig şampiyonlu UEFA’dan daha önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü bu sezonki en büyük hedeflerinin lig olduğunu söyledi. Güneş, “Lig şampiyonluğu UEFA’dan daha önemli. Buna rağmen UEFA’da da tur atlamak istiyoruz” diye konuştu

Lig şampiyonlu UEFA’dan daha önemli
Şenol Güneş Antalya kampında A'dan Z'ye birçok konuda açıklamalarda bulundu. Lig şampiyonluğunun kendileri için UEFA Avrupa Ligi'nden daha önemli olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, "Şampiyonlar Ligi'ndeki beklentim daha büyüktü. UEFA'da başarılı olmak istiyoruz. Ancak ligdeki şampiyonluk daha önemli. Buna rağmen UEFA'da tur atlamak istiyoruz. İnşallah UEFA şampiyonu da Beşiktaş olur" dedi. Şampiyonluk yarışına 4-5 takımın ortak olabileceğini ifade eden Güneş, "Ne olacağını kestirmek zor. Biz de bu yarışa ortak olmak için çalışıyoruz. Yönetim destek veriyor. Büyük sıkıntımız yok. Sadece transferlere dayalı sorunlarımız var. Bu her takım için geçerli" dedi.

OYUNCU SAYISINI DARALTMAK İSTİYORUM
Daha transferin başında olduklarını vurgulayan Güneş, "Son güne kadar transfer olabilir. Kimin gideceği kimin kalacağı buna bağlı. Bazı mevkiilerde fazla oyuncu olunca kadroya girmeyen oyuncular olabiliyor. Oyuncunun kendisini göstermesi gerekiyor. Orta ve kenarda fazlalıklarımız var. Sayının daralmasını istiyorum. Dışarıda kalan futbolcu mutsuz oluyor. Veli'nin çalışmasından memnunum. İyi de çalışıyor. Belki 1 ay sonra daha iyi olabilir" dedi.
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