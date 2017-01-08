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Kartal Antalya önünde

Kartal Antalya önünde
Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş bugün Antalyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Antalya Arena'daki mücadele saat 17.00'de başlıyor. Bu maçta yeni transferler Babel ve Mitrovic'in de oynaması bekleniyor.
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