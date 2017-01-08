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Hollanda seferi başlıyor

Kanatlara 1. sınıf takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Feyenoord’dan Elia ile PSV’den Narsingh için Hollanda’ya çıkarma yapacak. Advocaat’ın ilk tercihi Elia. Olmazsa Narsingh bitirilmeye çalışılacak...

Hollanda seferi başlıyor
Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a takas olarak vermeyi planladığı Aatıf ve takımdan kiralık olarak gönderilmesi düşünülen Stoch'un yerine kanat oyuncusu almak için harekete geçti. Yönetime 2 Hollandalı'nın ismini veren Advocaat gelecek haberi sabırsızlıkla bekliyor.

YARIN GÖRÜŞME YAPILACAK
Fenerbahçeli yöneticiler pazartesi günü Hollandaya giderek öncelikle Feyenoord'un yıldızı Elia'nın transferini bitirmeye çalışacak. Teknik direktör Dick Advocaat'ın ilk tercihi de zaten bu futbolcu. Ancak bu transferde pürüz çıkarsa bu kez PSV Eindhoven'in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Luciano Narsingh için görüşmeler yapılacak.

ELIA GELMEYE SICAK BAKIYOR
Elia'nın bonservcis bedelinin 3.5 milyon Euro civarında olduğu Fenerbahçe'nin bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor. Elia'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ancak sıkıntının ligde şampiyonluk mücadelesi veren Feyeneoord'un yönetimi olduğu ifade ediliyor.
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