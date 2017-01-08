Hollanda seferi başlıyor

Kanatlara 1. sınıf takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Feyenoord’dan Elia ile PSV’den Narsingh için Hollanda’ya çıkarma yapacak. Advocaat’ın ilk tercihi Elia. Olmazsa Narsingh bitirilmeye çalışılacak...
Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a takas olarak vermeyi planladığı Aatıf ve takımdan kiralık olarak gönderilmesi düşünülen Stoch'un yerine kanat oyuncusu almak için harekete geçti. Yönetime 2 Hollandalı'nın ismini veren Advocaat gelecek haberi sabırsızlıkla bekliyor.
YARIN GÖRÜŞME YAPILACAK Fenerbahçeli yöneticiler pazartesi günü Hollandayagiderek öncelikle Feyenoord'un yıldızı Elia'nıntransferini bitirmeye çalışacak. Teknik direktör DickAdvocaat'ın ilk tercihi de zaten bu futbolcu. Ancakbu transferde pürüz çıkarsa bu kez PSV Eindhoven'in26 yaşındaki kanat oyuncusu Luciano Narsinghiçin görüşmeler yapılacak.
ELIA GELMEYE SICAK BAKIYOR Elia'nın bonservcis bedelinin 3.5 milyon Euro civarında olduğu Fenerbahçe'nin bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor. Elia'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ancak sıkıntının ligde şampiyonluk mücadelesi veren Feyeneoord'un yönetimi olduğu ifade ediliyor.
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