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Fernandao: Daha iyisini yaparım

Fernandao: Daha iyisini yaparım
Advocaat'tan 1 gün ekstra izin alan Jose Fernandao dün Antalya kampına katıldı. Arkardaşlarıyla hasret gideren Brezilyalı golcü, "Gol atınca eleştiriler azaldı. Ama göreceksiniz 2. yarıda daha çok atacağım" dedi.
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