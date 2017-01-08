Düşünmeyin hemen alın

Galatasaray'ın ara transferdeki ilk bombası olan Garry Rodrigues'le ilgili çarpıcı bir detayı TAKVİM ortaya çıkardı... PAOK'ta Yeşil Burundili futbolcu ile birlikte çalışan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor'un Sarı-Kırmızılı yönetimi transfer için referans verdiği öğrenildi. Hırvat hocanın Garry Rodrigues için "Hem çok yetenekli hem de çok karakterli bir oyuncudur. Kazanmak için her şeyi yapar. Son iki yılda büyük gelişim gösterdi. Bence hiç düşünmeyin, mutlaka transfer edin" ifadesini kullandığı öğrenildi. Tudor'un bu sözlerinin transferde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Dün Yunan basını da manşetten duyurduğu haberlerde, 3.5 milyon Euro'ya işin bittiğini belirtti.