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Carl Medjanı sürprizi

Trabzonspor, FIFA’lık olduğu eski futbolcusuna teklif yaptı. “Seve seve dönerim” diyen Medjani hemen uçağa atlayarak Antalya’daki kampa katıldı

Carl Medjanı sürprizi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan çok sürpriz bir hamle geldi... Bordo-Mavililer, FIFA'lık olduğu eski futbolcusu Carl Medjani'yi yeniden kadrosuna katıyor. Geçmişte Bosingwa'nın FIFA'lık dosyasını kaldırmak için oyuncuyu yeniden transfer eden Başkan Muharrem Usta, bu kez Medjani'nin FIFA'lık dosyasını kaldırmak için oyuncuya, "Tekrar bizimle olmak ister misin?" diye sordu. Cezayirli oyuncu ise, "Orayı asla unutmadım seve seve gelirim" dedi. Bunun üzerine hemen uçağa atlayan Medjani, takımın Antalya'daki kampına katıldı. Ön libero ve stoper oynayabilen yıldız futbolcu sezon başında İspanyol kulübü Leganes'e transfer olmuştu.

Yunus Emre
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