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Başkan Usta da kampa girdi

Başkan Usta da kampa girdi
Trabzonspor Başkanı , yaptığı transfer görüşmeleri için adeta takımın kaldığı otelde kampa girdi! Başkan Usta'nın Ersun Yanal'ın istediği oyuncular üzerine odaklandığı ifade edildi.
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