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Banvit’e büyük şok!

Türkiye Basketbol Ligi’nde Bandırma Banvit deplasmanda İstanbul BBSK önünde uzatmada yıkıldı. Böylece ligde 4’üncü mağlubiyetini almış oldu

Banvit’e büyük şok!
Basketbol Ligi'nde Banvit, İstanbul BBSK'ye uzatmada 100-95 mağlup oldu. Maçın normal süresi 85-85 berabere sonuçlandı... Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçti ve ilk periyot 23-23 sona erdi. Karşılaşmanın 2. periyodu yine büyük bir heyecana sahne olurken İstanbul BBSK devreyi 43-41 önde tamamladı. Ev sahibi takım karşılaşmanın 3. periyodunda Banvit'e göre daha etkili bir oyun sergilerken bu periyot evsahibi takımın 63-59 üstünlüğüyle geçildi. Normal süre 85-85 berabere bitti. Uzatmalarda İstanbul BBSK maçı 100-95 kazandı.

TRABZON ÇOK FARKLI
Günün diğer maçında Trabzonspor deplasmanda TED Ankara'yı 87-75 yenmeyi başardı. Bir başka Karadeniz ekibi Yeşilgiresun, TOFAŞ'ı 84-79 yenerken Pınar Karşıyaka da Best Balıkesir'i 80-69 ile geçti.
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