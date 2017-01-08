Antalyaspor’a muhteşem tesis

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Antalyaspor tesislerinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirildi.



43 MİLYON TL'YE MALOLDU

43 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesiste, 4 çim futbol sahası, 2 mini antrenman sahası, 2 tenis kortu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor.