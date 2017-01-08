Antalyaspor’a muhteşem tesis

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Antalyaspor tesislerinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirildi.
43 MİLYON TL'YE MALOLDU
43 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesiste, 4 çim futbol sahası, 2 mini antrenman sahası, 2 tenis kortu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor.
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