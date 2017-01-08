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’a muhteşem tesis

Antalya’daki tesisin açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı

Antalyaspor’a muhteşem tesis
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Antalyaspor tesislerinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

43 MİLYON TL'YE MALOLDU
43 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesiste, 4 çim futbol sahası, 2 mini antrenman sahası, 2 tenis kortu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor.
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