Antalya kampındaki idmanda Gökhan korkuttu

Beşiktaş Antalya kampında dünü çift idman yaparak geçirdi. Çift kale maçta aldığı darbe sonucu sakatlık geçiren Gökhan Gönül tedbir amaçlı olarak antrenmanı bıraktı. Tosic de sakatlığından dolayı takımından ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal da antrenmana katılmadı. Şenol Güneş idmanı zaman zaman durdurarak uyarılarda bulundu. Antrenman bitiminde bazı oyuncular frikik ve şut çalışması yaptı.