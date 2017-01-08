Antalya kampındaki idmanda Gökhan korkuttu

Beşiktaş Antalya kampında dünü çift idman yaparak geçirdi. Çift kale maçta aldığı darbe sonucu sakatlık geçiren GökhanGönül tedbir amaçlı olarak antrenmanı bıraktı. Tosic de sakatlığından dolayı takımından ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve NecipUysal da antrenmana katılmadı. ŞenolGüneş idmanı zaman zaman durdurarak uyarılarda bulundu. Antrenman bitiminde bazı oyuncular frikik ve şut çalışması yaptı.
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