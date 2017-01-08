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Amed-G.Birliği A Spor ekranında

AMED ile G.Birliği Türkiye Kupası erteleme maçında bugün karşılaşıyor

Amed-G.Birliği A Spor ekranında
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bugün erteleme maçında AMED ile G.Birliği, Mardan Antalya Stadı'nda saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. G.Birliği grupta lider durumda.

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Amed ile Gençlerbirliği arasındaki Türkiye Kupası maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.
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