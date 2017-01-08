Adı bile motive eder!

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk takımından yarım sezon için kiraladağı Aleksander Karavayev, takım arkadaşlarının kendisini çok sıcak karşıladığını hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi. Sadece lig ve kupa maçlarında oynayacağını bildiğini ifade eden Ukraynalı kanat oyuncusu, "Ligde de kupada da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Sadece ofansa değil takım savunmasına da katkı yaparım ve takımım için savaşmaktan kaçınmam. Burda çok güzel bir ortam var. Herkes çok hırslı ve iyi çalışıyor. Takımdaki herkes şampiyon olmak hatta UEFA Kupası'nı istiyor. Hedefi olan bir takımda oynamayı kim istemez" dedi.