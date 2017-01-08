Adı bile motive eder!

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk takımından yarım sezon için kiraladağı AleksanderKaravayev, takım arkadaşlarının kendisini çok sıcak karşıladığını hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi. Sadece lig ve kupa maçlarında oynayacağını bildiğini ifade eden Ukraynalı kanat oyuncusu, "Ligde de kupada da şampiyonluk yaşamakistiyorum. Sadece ofansa değil takım savunmasınada katkı yaparım ve takımım için savaşmaktankaçınmam. Burda çok güzel birortam var. Herkes çok hırslı ve iyi çalışıyor.Takımdaki herkes şampiyon olmak hattaUEFA Kupası'nı istiyor. Hedefi olan bir takımdaoynamayı kim istemez" dedi.
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