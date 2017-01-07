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Teröre karşı tek yürek

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren 3 kulübümüz, idman sahasında Türk bayrağı açtı. Hep birlikte, dosta düşmana birlik ve beraberlik mesajı verdiler

Teröre karşı tek yürek
Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Osmanlıspor ve Antalyaspor'dan örnek davranış... 3 kulübümüzün yöneticileri ve futbolcuları idman sahasında toplanarak Türk bayrağı açtı. Hep birlikte teröre lanet okuyarak, birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Bu hareket, sosyal medyada da çok büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımız, mesajlarında, "İşte böyle birlik olduğumuz zaman bizi kimse yıkamaz. Düşmana en büyük cevabı veriyoruz. Tek gerçek var o da Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandılar. Saha içinde birbirlerine rakip olan futbolcuların böylesine bir duyarlılık sergilemesi herkesten büyük övgü aldı. Özellikle yabancı futbolcuların göstermiş olduğu duyarlılık, taraftarları çok etkiledi.
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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