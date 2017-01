Rodrigues tamam Marinho kapıda

Ligin ikinci yarısına çok daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin ve Çin'den teklifler alan Lukas Podolski ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, kanatlara iki takviye birden yapmaya hazırlanıyor. PAOK formasını giyen Garry Rodrigues'in transferi dün itibarıyla bitti... Yunan kulübünün inadını dün kıran sarı-kırmızılı yönetim transferi gerçekleştirdi. Galatasaray, yıldız futbolcu için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Uzun uğraşlar sonucunda transferi gerçeleştiren yönetim, taraftarını da sevindirmiş oldu. Çünkü, sarı-kırmızılı taraftarlar Rodrigues'in bir an önce takıma kazandırılmasını bekliyordu.



19 MAÇTA 10 GOL ATTI, 6 ASİST YAPTI

SCOUT ekibinin önerisiyle gündeme gelen Vitoria'lı Marinho da transfer listesine girmiş durumda... Galatasaray yönetimi, her iki kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle temasa geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın Marinho için 2.5 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı belirtiliyor. Geçen sezon ligde 19 maça çıkan ve 10 gol, 6 asistlik harika bir performans sergileyen yıldız futbolcunun gerekirse forvet de oynayabilmesi yöneticilerin tercih sebeplerinden birisi.



EN GEÇ YARIN İSTANBUL'DA

PAOK'UN yıldız oyuncusu Rodrigues'in bu gece ya da en geç yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarların gelmesini dört gözle bek lediği Rodrigues'in kontrollerin ardından takımının kampına katılması bekleniyor. Yıldız futbolcu ilk günden beri G.Saray'da oynamak istediğini belirtmişti.