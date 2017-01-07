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Renklerimiz ayrı ama duruşumuz tek

Renklerimiz ayrı ama duruşumuz tek
Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi ve futbol yazarı Sema Tuğçe Dikici, "Türk taraftarlar futbol söz konusuysa fanatik olabiliyor ama Dünya ve Avrupa'dan farklı olarak terör ve ülke söz konusu olunca ayrışmaları bir kenara bırakıp birlik oluyor" diye konuştu. Dikici'ye göre, renklerimiz ayrı ama teröre karşı duruşumuz tek.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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