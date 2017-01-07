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'dan ayrılıyor

'lı yönetici Levent Nazifoğlu, 'nin 7 milyon Euro'ya transfer olacağını açıkaldı.

Galatasarayda flaş ayrılık!
Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, "'ye 7 milyon Euro'luk teklif var, Çin'e gidecek" dedi..

Ayrıntılar gelecek...
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 14:27
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