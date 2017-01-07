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Nando’dan büyük fedakarlık

El parmağı kırılan Muslera, doktorların ‘dinlenmelisin’ uyarısnıa rağmen özel bir bandajla dünkü idmana çıktı. Uruguaylı kaleci yine gönülleri fethetti

Nando’dan büyük fedakarlık
Önceki gün idmanda eline aldığı darbe sonrası el parmağı kırılan Fernando Muslera'dan büyük bir fedakarlık geldi... Doktorların Konyaspor maçına yetiştirmeye çalıştığı Uruguaylı kaleci 'dinlenmelisin' uyarılarına rağmen dünkü idmana özel bir bandajla çıktı ve gönülleri birkez daha fethetti. Takımdan ayrı olarak kondisyon çalışması yapan Muslera'nın en kısa sürede sahalara dönmesi için seferberlik ilan edildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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