Nando’dan büyük fedakarlık

Önceki gün idmanda eline aldığı darbe sonrası el parmağı kırılan Fernando Muslera'dan büyük bir fedakarlık geldi... Doktorların Konyaspor maçına yetiştirmeye çalıştığı Uruguaylı kaleci 'dinlenmelisin' uyarılarına rağmen dünkü idmana özel bir bandajla çıktı ve gönülleri birkez daha fethetti. Takımdan ayrı olarak kondisyon çalışması yapan Muslera'nın en kısa sürede sahalara dönmesi için seferberlik ilan edildi.