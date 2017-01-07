Nando’dan büyük fedakarlık

Önceki gün idmanda eline aldığı darbe sonrası el parmağı kırılan FernandoMuslera'dan büyük bir fedakarlık geldi... Doktorların Konyaspor maçına yetiştirmeye çalıştığı Uruguaylı kaleci 'dinlenmelisin' uyarılarına rağmen dünkü idmana özel bir bandajla çıktı ve gönülleri birkez daha fethetti. Takımdan ayrı olarak kondisyon çalışması yapan Muslera'nın en kısa sürede sahalara dönmesi için seferberlik ilan edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.