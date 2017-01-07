Konya maçı bizim için 3 puandan çok öte

İKİNCİ devre hazırlıklarını Belek'te sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanında Riekerink rüzgarı esti... Hollandalı hoca takımını saha ortasında toplayarak yaklaşık 15 dakika süren bir toplantı yaptı. Hollandalı hocanın, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Konya maçının üzerinde durduğu ve "Bizim için 3 puandan daha önemli" dediği öğrenildi. Riekerink'in disiplin konularına da değindiği ve "Üzerinizdeki formaya layık olmaya özen gösterin. Artık aynı hataları istemiyorum" ifadesini kullandığı da ifade edildi.