Kontrat mutlu ederse seve seve kalırım!

Devre arası kampı nedeniyle Antalya'da bulunan Galatasaray'ın yıldızlarından Armindo Bruma basının karşısına çıktı.



GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Portekizli yıldız, "Menajerimle kulüp arasında bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki günlerde de oturulup konuşulacak. Kontrat şartları da beni mutlu ederse seve seve burada kalırım" diye konuştu. Adının Avrupa kulüpleriyle anıldığının söylenmesi üzerine Bruma, "Bu tip ilgilerin olması gururumu okşuyor ama burada olduğum için çok mutluyum" dedi. Bruma ayrıca, "Türkiye'de gerçekleşen olaylardan dolayı çok üzgünüm. Bütün desteğim ve dualarım Türk halkıyla" ifadesini kullandı.