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Kendimi Türkiye’de iyi hissediyorum

Terörün çok üzücü olduğunu söyleyen , “Burda kendimi iyi hissediyorum Türkiye yaşananları haketmiyor” dedi

Kendimi Türkiye’de iyi hissediyorum
Beşiktaş'ın Alman sağ beki Beck, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

ETO'O'YU İSTERİM
Terörün çok üzücü olduğunu söyleyen Alman futbolcu, "Herkes için rahatsız edici. Burası çok güzel bir ülke ve herkesi rahatsız ediyor. Ben kendimi iyi hissediyorum. İnsanların yaklaşımı pozitif, ailem de böyle düşünüyor. Türkiye yaşananları haketmiyor" dedi. Eto'o'nun Beşiktaş'a gelmesini istediğini de söylen Beck, "Bu bizi mutlu eder. Gomez gelse bize faydalı olur. Onunla İrtibat halindeyiz" ifadesini kullandı.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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