Kartal’da çifte mesai

Beşiktaş 2. yarı hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Antalya'da basına açık gerçekleştirilen idmanların ilki 11.00'de ikincisi 17.30'da gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın dün gerçekleştirdiği çalışmalar toplamda 3 saate yakın sürdü. Beşiktaş hazırlıklarına bugün de devam edecek.