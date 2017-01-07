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Kartal’da çifte mesai

Kartal’da çifte mesai
Beşiktaş 2. yarı hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Antalya'da basına açık gerçekleştirilen idmanların ilki 11.00'de ikincisi 17.30'da gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın dün gerçekleştirdiği çalışmalar toplamda 3 saate yakın sürdü. Beşiktaş hazırlıklarına bugün de devam edecek.
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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