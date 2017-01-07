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Kariyerim için doğru takım!

Mainz’den Wolfsburg’a geçen milli futbolcu Yunus Mallı, “Gelişimim için doğru bir karar verdim” dedi.

Kariyerim için doğru takım!
Alman Ligi takımı Mainz'den Wolfsburg'a transfer olan milli futbolcumuz Yunus Mallı, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Wolfsburg'a transferimin, gelişimim ve kariyerim açısından iyi bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ŞİMDİ DAHA DA GÜÇLENDİK
Mallı, "Mainz'den iyi bir şekilde ayrılmak benim için önemliydi, çünkü orada çok güzel bir dönem geçirdim" yorumunu yaptı. Wolfsburg'un hocası Valerien Ismael, takımın Yunus ile daha da güçlendiğini belirtti.
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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