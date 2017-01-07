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Kanatlara portakal takviyesi!

, Dick Advcocaat’ın isteği üzerine Feyenoord’un 29 yaşındaki yıldızı Elia ve PSV Eindhoven’ın 26 yaşındaki oyuncuus Narsingh için iki kulübe teklif yaptı. Gelecek yanıtı beklemeye başladı

Kanatlara portakal takviyesi!
, Mehmet Ekici'nin inde Trabzonspor'a takas olarak vermeyi düşündüğü Aatıf ve takımdan kiralık olarak göndermeyi planladığı Stoch'un yerine bir Hollandalı kanat oyuncusu almak için harekete geçti.

ÖNCE KİRALIK
Teknik Direktör Dick Advocaat'ın Sarı-Lacivertli yönetime iki Hollandalı oyuncunun ismini verdiği ortaya çıktı. İlk tercihin Feyenoord'da oynayan Elia'nın olduğu belirlenirken, Fenerbahçe'nin Hollanda kulübüne kiralık ve satış opsiyonlu bir teklif sunduğu belirtildi. Transfere Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın da aracılık ettiği iddialar arasında yer alıyor.

OLMAZSA NARSİNGH
Fenerbahçe, bonservis bedeli 3.5 milyon euro civarında olan Elia'nın dışında PSV Eindhoven'da forma giyen Narsingh'e de teklif yaptı. Çok teknik, hızlı ve güçlü bir oyuncu olan Hollandalı yıldızı Galatasaray da istiyor. Eğer Fenerbahçe bu iki yıldızdan birini transfer ettiği taktirde iki kanadı da Hollandalılar'a teslim etmiş olacak. Bir kanatta Lens, diğer kanatta ise Narsingh veya Elia'dan biri görev yapacak. g.sara y da is tedi G.Saray'ın yanı sıra İngiliz kulübü Swansea'nin de istediği Narsingh, bu sezon 15 lig maçında 1 gol 1 asistle oynadı. Ancak Advocaat'ın ilk tercihinin Feyenoord'lu Elia olduğu iddia ediliyor.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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