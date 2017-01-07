Kanatlara portakal takviyesi!

Fenerbahçe, MehmetEkici'nin transferindeTrabzonspor'atakas olarak vermeyi düşündüğüAatıf ve takımdan kiralıkolarak göndermeyi planladığıStoch'un yerine birHollandalı kanat oyuncusualmak için harekete geçti.
ÖNCE KİRALIK
Teknik Direktör Dick Advocaat'ın Sarı-Lacivertli yönetime iki Hollandalı oyuncunun ismini verdiği ortaya çıktı. İlk tercihin Feyenoord'da oynayan Elia'nın olduğu belirlenirken, Fenerbahçe'nin Hollanda kulübüne kiralık ve satış opsiyonlu bir teklif sunduğu belirtildi. Transfere Fenerbahçe'nin eski yıldızı DirkKuyt'ın da aracılık ettiği iddialar arasında yer alıyor.
OLMAZSA NARSİNGH Fenerbahçe, bonservis bedeli 3.5 milyon euro civarında olan Elia'nın dışında PSVEindhoven'da forma giyen Narsingh'e de teklif yaptı. Çok teknik, hızlı ve güçlü bir oyuncu olan Hollandalı yıldızı Galatasaray da istiyor. Eğer Fenerbahçe bu iki yıldızdan birini transfer ettiği taktirde iki kanadı da Hollandalılar'a teslim etmiş olacak. Bir kanatta Lens, diğer kanatta ise Narsingh veya Elia'dan biri görev yapacak. g.sara y da is tedi G.Saray'ın yanı sıra İngiliz kulübü Swansea'nin de istediği Narsingh, bu sezon 15 lig maçında 1 gol 1 asistle oynadı. Ancak Advocaat'ın ilk tercihinin Feyenoord'lu Elia olduğu iddia ediliyor.
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