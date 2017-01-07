Fırtına’dan Konate bombası

Savunma hattını iki isimle takviye eden Trabzonspor ilk yarı sıkıntı çektiği forvet hattına da takviye yapmak üzere. Aknisar'dan Hugo Rodallega ile görüşen Fırtına, Sion'un golcüsü Mousa Konate'de mutlu sona yakın.



17 MAÇTA 5 GOL ATTI

23 yaşındaki Senegalli futbolcu bu sezon ligde 17 maçta 5 gol kaydetti. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Konate kupada ise 1 maç oynadı ve 1 gol attı.