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Fernandao’ya Çin için izin çıkmadı

Çin kulüplerinden cazip teklifler gelse de F.Bahçe yönetimi ve teknik patron Advocaat, “Bize lazım. Takımda kalacak” fikrine imza attılar

Fernandao’ya Çin için izin çıkmadı
Fenerbahçe Jose Fernandao'nun transferine yeşil ışık yakmadı. Çin kulüplerinden cazip teklifler alan Fernandao için Advocaat "Bize lazım. 2. yarıda kozumuz olacak" raporu verilince takımda kaldı.

8 GOL ATTI
Brezilyalı santrfor sakatlığını atlattıktan sonra form tutmayı başardı. ve giydiği resmi karşılaşmalarda toplam 8 gole imza attı. Fenerbahçe Fernandao için yaklaşık 5 milyon Euro bonservis ödemişti.
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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