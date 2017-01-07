Fernandao’ya Çin için izin çıkmadı

Fenerbahçe Jose Fernandao'nun transferine yeşil ışık yakmadı. Çin kulüplerinden cazip teklifler alan Fernandao için Advocaat "Bize lazım. 2. yarıda kozumuz olacak" raporu verilince takımda kaldı.



8 GOL ATTI

Brezilyalı santrfor sakatlığını atlattıktan sonra form tutmayı başardı. ve giydiği resmi karşılaşmalarda toplam 8 gole imza attı. Fenerbahçe Fernandao için yaklaşık 5 milyon Euro bonservis ödemişti.