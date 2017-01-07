Fenerbahçe’den 10 numara zafer

F.Bahçe, THY Avrupa Ligi'nde Emporio Armani'yi İstanbul'da 86-79 mağlup etti. Temsilcimiz, 16. maçında 10. galibiyetini elde etti.
BOGDANOVİC DÖNDÜ
İlk 5 dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Fenerbahçe, Kalinic'in basketiyle 7. dakikada farkı 5 sayıya (14-9) çıkardı. Fener, ilk çeyreği 19-18 önde geçti. Kanarya, 18. dakikada farkı 5sayıya çıkardı (37-32). Temsilcimiz, ilk yarıyı 41-40 önde tamamladı. Armani, 3. periyoda 7-0'lıkseriyle başladı. 28. dakikada skor 56-56 idi. Son bölüme 63-58 üstün giren Fenerbahçe, son bölümleri iyi oynayarak galip gelmeyi başardı. F.Bahçe'de uzun bir aradansonra Bogdanovic forma giydi.
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