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Fenerbahçe onun için büyük bir şans

Menajer Shabliy, “Fenerbahçe Karavayev için bir şans. O Ukrayna’nın en etkili kanat oyuncularından biri. Kendisini Avrupa’ya ispatlayacaktır” dedi

Fenerbahçe onun için büyük bir şans
Sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Alexander Karavayev'in menajeri Vadim Shabliy, Ukrayna basınına konuştu. Karavayev hakkında açıklamalarda bulunan Shabliy, ''Karavayev için Fenerbahçe çok büyük bir şans'' şeklinde konuştu.

DAHA DA GELİŞECEK
Shabliy, "Çok çalıştı ve çok inandı. Karavayev son zamanlarda kişilik ve futbol olarak çok gelişti. Ukrayna futbolunun en etkili kanat oyuncularından biri haline geldi. Bu sayede Türk futbolunun en zengin takımlarından birine transfer oldu.'' sözlerini kullandı. Shabliy, Karavaev'in daha genç bir oyuncu olduğunu hatırlatarak, "6 aylık bir sözleşme imzaladı. Bu sürede kendisini Avrupa'ya kanıtlayacak şansı bulacaktır. Kendisini geliştirecektir" dedi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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