Yol Durumu
  1. Kendimi Türkiye’de iyi hissediyorum
  2. Teröre karşı tek yürek

Eto'o artık Kartal gibi

Beşiktaş Antalya’ya Eto’o karşılığında Ömer Şişmanoğlu ve 1 milyon Euro ödeyecek. Kamerunlu yıldızın ücretinde ise değişiklik olmayacak

Etoo artık Kartal gibi
Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve forvet hattında takviye yapmayı kararlaştıran Beşiktaş yönetimi, transferi büyük ölçüde tamamladı. Siyah-Beyazlı yönetim, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun transferi için Antalyaspor yönetimi ile el sıkıştı. Kamerunlu yıldız ile daha önce anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetiminin Eto'o transferi karşılığında Antalyaspor'a 1 milyon Euro ile Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisiyle birlikte verecek. Eto'o'nun ücreti ise Antalya'da olan ücretin aynısı olacak. Dün akşam saatlerinde varılan anlaşmanın ardından imzaların en kısa sürede atılması bekleniyor. Eto'o'nun da Antalya kampında Beşiktaş takımana katılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞTİ
Samuel Eto'o ile Beşiktaş sezon başında da anlaşma sağlamış ancak Antalya yönetimi bu transfere izin vermemişti. Kısa bir süre önce de Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Eto'o takımdan ayrılıcaksa bu bir an önce olmalı. Bu iş fazla uzamamalı" açıklamasını yaparak transfere yeşil ışık yakmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Eto'o'nun transferi çok isteyen isimler arasındaydı. Güneş, yeni sistemi Eto'o'ya göre kuracak.
Etiketler:
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar