Eto'o artık Kartal gibi

Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve forvet hattında takviye yapmayı kararlaştıran Beşiktaş yönetimi, transferi büyük ölçüde tamamladı. Siyah-Beyazlı yönetim, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun transferi için Antalyaspor yönetimi ile el sıkıştı. Kamerunlu yıldız ile daha önce anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetiminin Eto'o transferi karşılığında Antalyaspor'a 1 milyon Euro ile Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisiyle birlikte verecek. Eto'o'nun ücreti ise Antalya'da olan ücretin aynısı olacak. Dün akşam saatlerinde varılan anlaşmanın ardından imzaların en kısa sürede atılması bekleniyor. Eto'o'nun da Antalya kampında Beşiktaş takımana katılması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞTİ

Samuel Eto'o ile Beşiktaş sezon başında da anlaşma sağlamış ancak Antalya yönetimi bu transfere izin vermemişti. Kısa bir süre önce de Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Eto'o takımdan ayrılıcaksa bu bir an önce olmalı. Bu iş fazla uzamamalı" açıklamasını yaparak transfere yeşil ışık yakmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Eto'o'nun transferi çok isteyen isimler arasındaydı. Güneş, yeni sistemi Eto'o'ya göre kuracak.