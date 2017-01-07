Ekici’ye Aatıf rötarı

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici transferine bitti gözüyle bakılırken, daha önce ikna edilen Aatıf son anda çark etti. Çılgına dönen yönetim Aatıf'ı kadro dışı bıraktı. Trabzon ile F.Bahçe, Mehmet Ekici'ye karşılık Aatıf+500 bin Euro'da hafta içi anlaşmıştı. Mehmet Ekici'nin dün itibarıyla F.Bahçe kampına katılması beklenirken, Aatıf'ın sabah saatlerinde Trabzon'a "Hayır" demesi şok etkisi yaptı. Faslı futbolcu bordomavili kulüpten yıllık 1.6 milyon Euro istedi. Trabzon ise 1.3 milyon Euro verdi. Aatıf tüm çabalara rağmen bir türlü ikna olmayınca F.Bahçe yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı. F.Bahçe, Ekici için Trabzon'a yeni teklif sunacak ya da gerekirse farkı kendisi ödeyecek.



MEHMET EKİCİ PAZARTESİ İDMANA ÇIKACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mehmet Ekici transferinin her koşulda gerçekleşmesi bekleniyor. Mehmet Ekici büyük bir ihtimalle yarın Denizlispor ile oynanacak hazırlık maçının ardından Fenerbahçe kampına katılacak. Şu anda İstanbul'da olan Aatıf da Antalya'ya gelip Trabzonspor'un kampına katılacak. 2 kulübün yönetimi arasında bu transfer için herhangi bir poblem bulunmuyor. Mehmet Ekici de Fener forması giymek için basırsızlanıyor.



