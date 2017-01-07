Caceres Trabzon’da

Trabzonspor ara transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor... Joao Pereirave Emmanuel Mas'ı kadrosuna katan Bordo-Mavililer, MartinCaceres'i de imza aşamasına getirdi. Juventus ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Uruguaylı savunmacı ile yaptığı ilk görüşmede önemli mesafe kateden Trabzonspor yönetimi dün bütün pürüzleri ortadan kaldırmayı başardı. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden yönetim, "Cumartesi veya Pazar günü İstanbul'da olacağım" cevabını aldı. Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, bizzat görüştüğü Caceres'e geçmişte aşil tendonundan yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı, "Seni İstanbul'dageniş bir sağlık taramasındangeçireceğiz" ifadesini kullandı.
TARAFTARLARDAN MESAJ YAĞMURU Trabzon'un Martin Caceresile yaptığı görüşmenin detaylarınıve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunuTakvim Gazetesi'nin duyurmasınınardından, Bordo-Mavilitaraftarlar da oyuncuyu sosyal medyadamesaj yağmuruna tuttu. Uruguaylıyıldızın transferinin bir anönce gerçekleşmesini Trabzonsporlutaraftarlar böylelikle savunmahattının sağlama alınacağınavurgu yaptı. 29 yaşındaki Caceresdefansın ortasında, sağında ve ön liberodada görev yapabiliyor.
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