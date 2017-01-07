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Caceres Trabzon’da

Juventus’tan ayrılan ve bonservisi elinde olan ile maddi sorunları çözen Trabzonspor, tecrübeli futbolcuyu şehre davet etti... Caceres çok kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek

Caceres Trabzon’da
Trabzonspor ara transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor... Joao Pereira ve Emmanuel Mas'ı kadrosuna katan Bordo-Mavililer, Martin Caceres'i de imza aşamasına getirdi. Juventus ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Uruguaylı savunmacı ile yaptığı ilk görüşmede önemli mesafe kateden Trabzonspor yönetimi dün bütün pürüzleri ortadan kaldırmayı başardı. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden yönetim, "Cumartesi veya Pazar günü İstanbul'da olacağım" cevabını aldı. Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, bizzat görüştüğü Caceres'e geçmişte aşil tendonundan yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı, "Seni İstanbul'da geniş bir sağlık taramasından geçireceğiz" ifadesini kullandı.

TARAFTARLARDAN MESAJ YAĞMURU
Trabzon'un Martin Caceres ile yaptığı görüşmenin detaylarını ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu Takvim Gazetesi'nin duyurmasının ardından, Bordo-Mavili taraftarlar da oyuncuyu sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttu. Uruguaylı yıldızın transferinin bir an önce gerçekleşmesini Trabzonsporlu taraftarlar böylelikle savunma hattının sağlama alınacağına vurgu yaptı. 29 yaşındaki Caceres defansın ortasında, sağında ve ön liberoda da görev yapabiliyor.
Etiketler:
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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