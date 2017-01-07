Bero ameliyat oldu

Matus Bero, sağ dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat oldu. Kulüp doktoru Ufuk Şentürk daha önce yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncunun ameliyatının çok iyi geçtiğini ve bu nedenle sahalara dönüşünün daha erken olabileceğini söyledi.