Yol Durumu
  1. Ekici’ye Aatıf rötarı
  2. Konya maçı bizim için 3 puandan çok öte

Başkan Yıldırım’dan talimatı

Takıma transfer için kaynak oluşturmak isteyen Yıldırım, yönetici arkadaşlarına “’nin menajeri ile temasa geçin. En iyi şartrlada transfer sağlansın. Van der Wiel için de çözüm bulunsun” dedi

Başkan Yıldırım’dan Emenike talimatı
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın isteğiyle kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike'nin hala kendisine kulüp bulamaması Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı kızdırdı. Başkan Yıldırım'ın yönetici arkadaşlarına "Menajeriyle temasa geçilsin. En kısa sürede en iyi şartlarda başka bir takıma transferi sağlansın. Transfer için kaynağa ihtiyacımız var" dedi.

ÇÖZÜM YOLU BULUN
Van der Wiel'in de satış ya da kiralama yoluyla başka takıma gitmesini isteyen Yıldırım, gerekirse menajerlerle bizzat kendisi konuşacak.

GAMSIZ TAVIRLAR SONUNU GETİRDİ
Teknik Direktörü Dick Advocaat, ve Van der Wiel'in umursamaz tavırlarına daha fazla tahammül edemedi ve 2 futbolcunun da kadro dışı kalmasını sağladı.
Etiketler: ,
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar