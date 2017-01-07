Başkan Yıldırım’dan Emenike talimatı

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın isteğiyle kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike'nin hala kendisine kulüp bulamaması FenerbahçeBaşkanı AzizYıldırım'ı kızdırdı. BaşkanYıldırım'ın yönetici arkadaşlarına "Menajeriyletemasa geçilsin. En kısa süredeen iyi şartlarda başkabir takıma transferi sağlansın.Transfer için kaynağa ihtiyacımızvar" dedi.
ÇÖZÜM YOLU BULUN Van der Wiel'in de satış ya da kiralama yoluyla başka takıma gitmesini isteyen Yıldırım, gerekirse menajerlerle bizzat kendisi konuşacak.
GAMSIZ TAVIRLARSONUNU GETİRDİ Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Emenike ve Van der Wiel'in umursamaz tavırlarına daha fazla tahammül edemedi ve 2 futbolcunun da kadro dışı kalmasını sağladı.
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