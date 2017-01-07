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’in parası sorun oldu kartal’da isyan!

’in 6 aylığına 1.2 milyon, gelecek sezon da 2.1 milyon Euro kazanacak olması takımdaki dengeleri bozdu...

Babel’in parası sorun oldu kartal’da isyan!
Beşiktaş'ta Babel isyanı çıktı... Hollandalı yıldızın Siyah- Beyazlı takımdan kazanacağı para takım içindeki dengeleri alt üst etti. Beşiktaş'ta en yüksek paranın yıllık 1.7 milyon Euro olması Babel'in aldığı ücreti de tartışmaya açtı. Yönetimin bonservis ücreti ödenmeyen Babel'e 6 aylığına 1.2 milyon Euro, gelecek sezon da yıllık 2.1 milyon Euro ödeyecek olmasına isyan eden Siyah-Beyazlı futbolcuların "Biz şampiyon yaptık. Bu kadar kazanmıyoruz. Yönetimden bizim de sözleşmelerimizi düzeltmesini bekliyoruz" dediği sızan haberler arasında.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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