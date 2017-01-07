Babel’in parası sorun oldu kartal’da isyan!

Beşiktaş'taBabel isyanı çıktı...Hollandalı yıldızın Siyah-Beyazlı takımdankazanacağı para takımiçindeki dengeleri altüst etti. Beşiktaş'ta enyüksek paranın yıllık1.7 milyon Euro olmasıBabel'in aldığı ücretide tartışmaya açtı. Yönetiminbonservis ücretiödenmeyen Babel'e6 aylığına 1.2 milyonEuro, gelecek sezonda yıllık 2.1 milyonEuro ödeyecek olmasınaisyan eden Siyah-Beyazlıfutbolcuların "Bizşampiyon yaptık. Bukadar kazanmıyoruz.Yönetimden bizimde sözleşmelerimizidüzeltmesini bekliyoruz"dediği sızanhaberler arasında.
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