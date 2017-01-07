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Antalya’da Fener alayı

F.Bahçe, Antalya’da krallar gibi karşılandı. Kampın ilk gününde futbolcular çok hırslıydı

Antalya’da Fener alayı
F.Bahçe'nin Antalya kampı dün başladı. Dün Antalya'ya uçan sarı-lacivertli kafile Antalya'da coşkulu taraftar grubu tarafından karşılandı. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen çalışma 1 saat sürdü. İdman koordinasyon çalışmasıyla başlarken çift kale maçla tamamlandı. Bu arada yeni transfer Karavayev'in Aatıf'ın 92 numaralı formasıyla antrenmana çıkması dikkat çekti.
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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