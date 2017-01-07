Antalya’da Fener alayı

F.Bahçe'nin Antalya kampı dün başladı. Dün Antalya'ya uçan sarı-lacivertli kafile Antalya'da coşkulu taraftar grubu tarafından karşılandı. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen çalışma 1 saat sürdü. İdman koordinasyon çalışmasıyla başlarken çift kale maçla tamamlandı. Bu arada yeni transfer Karavayev'in Aatıf'ın 92 numaralı formasıyla antrenmana çıkması dikkat çekti.