Yol Durumu
  1. G.Saray Bruma'nın alternatifini buldu

Yıldız futbolcunun bonservisi belli oldu!

, Hırvat ekiplerinden Rijeka'da forma giyen Matej Mitrovic ile 3,5 yıllığına anlaştı.

Yıldız futbolcunun bonservisi belli oldu!

Devre arası döneminin hızlı takımlarından , ikinci transferini KAP'a bildirdi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama:

"Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."

600
Etiketler: ,
  • 06 Ocak 2017, Cuma 12:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar