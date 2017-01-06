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Türk derbisi Efes’in

THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes, G.Saray Odeabank’ı yenerek 8. galibiyetini aldı. 4 galibiyeti bulunan Galatasaray son sıradan kurtulamadı

Türk derbisi Efes’in
THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Anadolu Efes karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı ve play-off iddiasını sürdürdü. Anadolu Efes'te Dunston 17, Brown 13 sayıyla oynadı.

DAÇKA MAĞLUP
DiğEr temsilcimiz Daraşşafaka Doğuş, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e çekişmeli geçen maçta 93-92 mağlup oldu.
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