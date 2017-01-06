Türk derbisi Efes’in

THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Anadolu Efes karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı ve play-off iddiasını sürdürdü. Anadolu Efes'te Dunston 17, Brown 13 sayıyla oynadı.



DAÇKA MAĞLUP

DiğEr temsilcimiz Daraşşafaka Doğuş, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e çekişmeli geçen maçta 93-92 mağlup oldu.