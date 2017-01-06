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Trabzonspor’da Bero depremi!

Slovak yıldızın en az 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü

Trabzonspor’da Bero depremi!
Trabzonspor'da Bero şoku... Bordo-Mavililer'de ilk yarıda performansı en iyi futbolcular arasında gösterilen Slovak starın son antrenmanda dizindeki ağrıların tekrarlaması kriz yarattı. Bu oyuncunun 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olmasının açıklanması Yanal'ı kara kara düşündürüyor. Kamptan ayrılan Bero ülkesine gitti.
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