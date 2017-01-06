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Teklifler Querasma’nın aklını karıştırdı!

Çin’den ve Sporting Lizbon’dan gelen cazip teklifler Beşiktaş yönetimini zorluyor

Teklifler Querasma’nın aklını karıştırdı!
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Quaresma'ya Beşiktaş yönetimi yeni bir teklifle giderken Portekizli yıldıza ülkesinden ve Çin'den gelen teklifler Siyah-Beyazlı yönetimi zora sokmuş durumda.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Çin'den gelen yüksek teklifler Q7'nin aklını karıştırırken, Sporting Lizbon'un da Quaresma için ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. Beşiktaş yönetiminin teklifine henüz olumlu yanıt vermeyen Portekizli yıldızla görüşmeler devam ediyor.
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