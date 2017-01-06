Matej Mitrovic kontrolden geçti

Beşiktaş' ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Sports'ta çeşitli testlere tabii tutulan Hırvat futbolcunun yapılan ilk tetkiklerinde her hangi bir şeye rastlanmadı.