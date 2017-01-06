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kontrolden geçti

Matej Mitrovic kontrolden geçti
Beşiktaş' ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Sports'ta çeşitli testlere tabii tutulan Hırvat futbolcunun yapılan ilk tetkiklerinde her hangi bir şeye rastlanmadı.
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